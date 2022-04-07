В Париже на всех бутиках Chanel появились изображения Гитлера

Знаменитому французскому бренду Chanel на фоне отказа продавать россиянкам товары модного дома внезапно припомнили «тёмное прошлое», связанное с деятельностью Третьего Рейха, сообщает Telegram-канал РЕН-тв. Все бутики Парижа «украсили» изображения с узнаваемыми чертами Адольфа Гитлера, лицо которого скрыто за логотипом Chanel.

Вероятно, такую реакцию вызвало решение модного дома о запрете экспорта своей продукции в Россию, за чем последовали многочисленные отказы россиянкам в приобретении сумок и других товаров бренда в Париже и Дубае без подписания расписки, которая бы запретила покупательницам носить «обновки» в России.

Таким образом Chanel напомнили о тесной связи с деятельностью Третьего Рейха. Сама основательница бренда Коко Шанель, несмотря на существенный вклад в мир моды, была любовницей немецкого шпиона Гюнтера фон Динклаге и основным информатором нацистов, при этом «тёмное прошлое» именитой француженки вскрылось лишь в 2016 году.

Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась переживаниями по поводу отказа бренда Chanel продавать свои товары без расписки о том, что покупатель не будет носить продукцию модного дома на территории России. По словам российской артистки, которая более 20 лет предана модному дому, её подобная политика компании унижает. Она подчеркнула, что за два десятилетия потратила более миллиона евро на изделия бренда Chanel.