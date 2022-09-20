В НАТО заявили, что не воюют с Россией на Украине Председатель военного комитета НАТО Бауэр: Альянс не воюет с Россией на Украине

Фото: Michael Singley/U.S. Navy

НАТО не ведет войну с Россией на территории Украины, заявил председатель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр в интервью ERR. По его словам, поставки западных вооружений и финансовая помощь со стороны Евросоюза и США не являются признаком столкновения, однако ситуация может измениться при нападении на члена Блока.

НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Я должен заявить об этом очень четко, — высказался Бауэр.

Адмирал подчеркнул, что Альянс может вступить в войну, только если Москва нападет на одно из государств блока. В этом случае НАТО будет «защищать каждую пядь территории» союзника, объяснил Бауэр.

Он отметил, что Альянс долгое время рассматривал Россию не как угрозу, а как партнера, с которым есть разногласия. Теперь же все иначе, отметил адмирал. В последней стратегической концепции НАТО, по словам Бауэра, было сформулировано, что Россия является главной и непосредственной угрозой.

Исход конфликта с Россией зависит только от Киева, считает адмирал. По его словам, первостепенной задачей западной поддержки является лишь сохранение украинского суверенитета. НАТО сейчас важно добиться того, чтобы Украина продолжала борьбу, отметил Бауэр.

Ранее военный эксперт Константин Сивков предрек открытое вступление НАТО в конфликт на Украине. По его мнению, это может произойти зимой.