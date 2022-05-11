В НАТО заявили, что не видят рисков от России

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В Североатлантическом альянсе не видят со стороны России рисков для своей территории и населения, с таким заявлением выступил заместитель генсекретаря блока Мирча Геоана, пишут РИА Новости. По его словам, это связано с ослаблением российского военного потенциала из-за действий на Украине.

Мы не видим, чтобы Россия сегодня имела военные возможности совершить что-либо враждебное против НАТО. Мы видим своего рода благоразумие со стороны российских сил перед лицом массированного наращивания сил НАТО на восточном фланге, — сказал он в Вашингтоне.

Геоана отметил, что «по меньшей мере на какое-то время» российский военный потенциал будет «значительно ослаблен» из-за специальной операции на Украине.

Говоря о союзниках по НАТО и территории НАТО, мы не видим риска нашей территории и населению, — сказал он.

Ранее стало известно, что президент и премьер-министр Финляндии объявят о своей позиции по вопросу вступления страны в НАТО 12 мая в 10 утра. Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал быть готовыми к возможным агрессивным действиям НАТО. Он отметил, что Североатлантический альянс усиливает своё присутствие у границ Российской Федерации.