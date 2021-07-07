В НАТО отказались гарантировать Украине вступление в Альянс

Проведение реформ не гарантирует Украине вступление в НАТО. Об этом заявил спецпредставитель генерального секретаря Альянса Джеймс Аппатурай на пресс-конференции в Вильнюсе.

Это так не работает. Нет чётких критериев, после выполнения которых предоставляется членство, потому что это политические решения, а не чисто технические критерии, — сказал спецпредставитель.

Аппатурай подчеркнул, что реформы важны, но выполнения поставленных условий недостаточно для того, чтобы стать полноправным членом НАТО. Готовность к вступлению в Альянс должно быть не только у Украины — сам Блок должен быть готов к расширению.

Украина отказалась от внеблокового статуса в декабре 2014 года. В феврале 2019 года Верховная рада приняла изменения в конституцию и закрепила курс государства в Евросоюз и НАТО. По мнению специалистов, страна не сможет вступить в Альянс в ближайшие 20 лет.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что Украина, Литва и Польша подписали сразу несколько совместных документов. В одном из соглашений Литва и Польша обещают приложить все усилия для вступления Украины в НАТО и Евросоюз.