В Минобороны России сообщили об обстрелах во время режима тишины

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что по российским позициям 5 марта во время режима тишины из Мариуполя и Волновахи был открыт огонь из артиллерийских орудий, пишет РИА Новости. Он добавил, что под завалами жилого дома в Мариуполе, который был взорван утром, могут находиться до 200 человек.

По позициям российских Вооружённых сил в 10 часов 8 минут из Мариуполя был открыт огонь из артиллерийских орудий, а из Волновахи непрерывный огонь вёлся с 10 часов 11 минут до 10 часов 21 минуты. В 10 часов 39 минут в Мариуполе взорван жилой дом, под завалами которого могут находиться до 200 человек, в том числе старики и дети, — сказал он.

Ранее о том, что сроки эвакуации населения Мариуполя изменились, сообщили власти города. Мирные жители должны были покидать город в направлении Запорожья. В срыве эвакуации населения администрация Мариуполя обвинила российскую сторону.

Утром 5 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что через гуманитарный коридор из Мариуполя не вышел ни один человек, 4 марта им воспользовалась семья из пяти человек. Он предположил, что жители города не знают о гумкоридоре.

Гуманитарные коридоры открылись 5 марта в 09:00 по украинскому времени (10:00 мcк). Об oрганизации маршрутов для выхода гражданского населения и возможном временном прeкращении огня на маршрутах Москва и Киев договорились в ходе второго этапа переговоров.