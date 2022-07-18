В Минобороны РФ объявили о поджогах полей с зерном на Украине Минобороны РФ: ВСУ вертолётами и артиллерией совершают поджоги полей с зерном

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Начальник центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил о том, что украинские военные устраивают провокации на сельскохозяйственных объектах страны. Слова военного приводит РИА Новости. Согласно утверждению Мизинцева, подобное происходит в нескольких регионах Украины, военные используют для поджогов вертолёты и артиллерию.

В Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолетов и артиллерии, — сказал представитель российского военного ведомства.

Также он объявил о том, что в Калиновке Бахмутского района ДНР на территории зернохранилища украинские военные якобы разместили артиллерию и РСЗО, которые позволяют вести обстрелы позиций ВС РФ, провоцируя ответный огонь.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о том, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 19 июля в Тегеране обсудят вопрос вывоза зерна из украинских портов. Он отметил, что российская сторона готова активно продолжать работу «на этом треке».