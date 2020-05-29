В Минобороне рассказали подробности перехвата бомбардировщиков США

https://static.news.ru/photo/5724fef4-a1b7-11ea-a058-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Российские истребители, сопровождавшие бомбардировщики США, приближались к ним на безопасное расстояние. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что два стратегических бомбардировщика США были замечены над акваторией Чёрного моря. Истребители Су-27 и Су-30 были подняты на их перехват.

Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировали их как самолёты стратегической авиации В-1В, — цитирует «Интерфакс» сообщение.

В ведомстве добавили, что после этого американские бомбардировщики изменили направление полёта от государственной границы России. При этом в Минобороны добавили, что полёты российских боевых самолётов проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как писал NEWS.ru, ранее бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer были замечены у границ России в Ленинградской области. 6 мая они проводили тренировочную имитацию бомбардировки противника. Самолёты совершили трансатлантический перелёт из штата Южная Дакота. Таким способом они намеревались поспособствовать стабильности в Европе, отмечают представители Пентагона. Также это должно стать сигналом о готовности американской стороны к сдерживанию любого возможного противника.