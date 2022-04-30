В Минфине Германии заявили, что впредь не станут платить за газ в рублях

Министр финансов Германии Кристиан Линднер / Фото IMAGO/Xander Heinl/photothek.de/Global Look Press

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в своём Twitter-аккаунте, что страна по-прежнему придерживается идеи отказа оплаты за российский газ в рублях, как того требует Россия. Он подчеркнул, что ФРГ делает всё возможное, чтобы стать независимой от российских энергопоставок.

И в будущем мы не станем платить за газ в рублях <...>. Мы предпринимаем всё, чтобы как можно скорее стать независимыми от России, — написал Линднер.

По оценке Бундесбанка, немедленный отказ Германии от импорта российского газа может привести к потере €180 млрд в ВВП в текущем году. Согласно данным Центробанка ФРГ, продолжение конфликта на Украине и введение эмбарго на поставки российских энергоносителей сократит на 5% темп роста экономики от прогнозируемого в 2022 году.

Ранее кандидат политических наук Анатолий Иванов заявил, что Германии придётся согласиться с условиями России об оплате газа в рублях и открыть счёт в российской валюте, чтобы избежать нехватки энергоресурсов в стране. Он подчеркнул, что требования РФ об оплате газа не противоречат условиям заключённых со странами Евросоюза контрактов.