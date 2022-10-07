В МИД заявили, что Киев выкручивается после слов о превентивном ударе Представитель МИД Воронцов заявил о неспособности Киева отвечать за слова президента

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН заявил, что Киев пытается выкрутиться после слов Владимира Зеленского о необходимости нанесения превентивных ударов НАТО по России. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о словах президента Украины, сказанных им на выступлении в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи. Он заявил, что НАТО должна не «ждать ядерных ударов России», а нанести по стране «превентивные» удары. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позже пояснил, что на самом деле глава украинского государства не призывал использовать ядерное оружие против России, а имел в виду превентивные санкции.

Воронцов в ответ на это заявил, что делегация Украины после слов Зеленского пытается «раскручивать пропагандистские штампы, будучи не способной ответить за слова своего президента, которые были сказаны вчера».

Дипломат отметил, что вместо ответственности за заявления своего лидера Украина распространяет «пропагандистские инсинуации».

Однако они не имеют ничего общего с реальностью. Это попытка в очередной раз выкрутиться и попытаться сгладить тот эффект от прямого текста, прямой речи президента Зеленского, — заявил Константин Воронцов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говоря о «превентивных ударах» по России, он имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны. Украинский лидер добавил, что ранее был неправильно понят, а Россия якобы начала использовать его высказывания «в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям».