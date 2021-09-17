Антонов заявил об отсутствии российской визы для замгоссекретаря США

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал информацию о возможности визита в Москву заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд и уточнил, что визу ей пока что не выдали, сообщает ТАСС. Нуланд включена в российский чёрный список, составленный в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций против официальных лиц РФ.

Визу ей не выдали, — сказал он.

Нуланд плотно занималась украинским вопросом, когда работала помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии во время второго срока президентства Барака Обамы. В тот период началась массовая многомесячная акция протеста в центре Киева — украинский Евромайдан, война в Донбассе, а также произошло присоединение Крыма к России.

В мае 2019 года Нуланд планировала принять участие в закрытой международной конференции в Москве, организованной Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса (SAIS). Но ей отказали в российской визе. Позже стало известно, что Нуланд внесли в российский чёрный список.

Ранее в Госдуме оценили вероятность возможного визита Виктории Нуланд в Москву. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подчеркнул, что отношения между РФ и США находятся на крайне невысоком уровне, это не раз отмечалось официально. Собеседник предположил, что визит Нуланд в РФ, если он состоится, вполне можно преподнести как продолжение диалога между Москвой и Вашингтоном, начавшегося во время июньской очной встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.