В МИД объяснили включение Танзании в список для открытия авиасообщения

https://static.news.ru/photo/1c8a2102-cdef-11ea-acfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила включение Танзании в список трёх стран для открытия авиасообщения.

У нас принято сначала обсмеивать, а потом обдумывать. То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярное... Занзибар и Танзания — это одно государство. Туристов было очень много, — цитирует сообщение РИА Новости.

Посольство Танзании положительно отреагировало на данное сообщение. Представители дипведомства назвали его хорошими новостями.

Первоначально полёты будут осуществляться только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Рейсы будут совершаться в Лондон и Занзибар, а также в турецкие Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Помимо этого, Россия возобновила выдачу виз гражданам Турции, Танзании и Великобритании. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как информировал NEWS.ru, только 15% россиян готовы выехать за границу после открытия границ. Такое маленькое число связано с нехваткой финансов у населения.