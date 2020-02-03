https://static.news.ru/photo/3f672846-466d-11ea-970a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Тегеран не намерен проводить с Вашингтоном двусторонние переговоры, заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

У Ирана нет и не будет никаких двусторонних переговоров с американцами, и это наша политика, — заявил Мусави на пресс-конференции.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Штаты должны вернуться к такому положению дел, которое было до 2017 года, отменить введённые односторонние санкции и сесть за стол переговоров в формате «5 + 1».

Ранее NEWS.ru писал, что нижняя палата американского конгресса запретила президенту США Дональду Трампу воевать против Ирана без одобрения парламента.