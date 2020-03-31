https://static.news.ru/photo/8ff163a0-73d9-11ea-84a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tian Daiming/Global Look Press

В материковом Китае за сутки было зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 35 из них — у людей, вернувшихся из-за рубежа, один — внутри страны.

Об этом сообщается на сайте Госкомздрава КНР.



Из ранее заражённых коронавирусом в КНР скончались семь человек: шесть их них — в провинции Хубэй, откуда коронавирус начал своё распространение по миру, один — в Шанхае.



Что касается не материковой части Китая, то 2 тысячи человек остаются в больницах и проходят курс лечения, 466 из них находятся в тяжёлом состоянии. Также 76 тысяч человек выздоровели и покинули больницы.

Как ранее писал NEWS.ru, китайские учёные из Университета Гонконга считают, что в борьбе с коронавирусом может помочь переливание сыворотки крови от уже переболевших COVID-19 новым инфицированным.