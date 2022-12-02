В Марокко начались уличные гуляния по случаю выхода сборной в плей-офф ЧМ

Фото: Alessandro Di Marco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Массовые уличные гуляния по случаю выхода национальной сборной в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре проходят в Марокко. «Атласские львы» в четверг, 1 декабря, обыграли со счетом 2:1 сборную Канады в матче третьего тура, сообщает ТАСС.

Сразу после финального свистка арбитра в столице Марокко Рабате тысячи людей вышли на улицы и начали шумно праздновать победу своих футболистов. На улицах звучат песни и гимн королевства. На проспектах Мухаммеда V и Хасана II, улицах Ан-Нахиль и Фаль ульд Умейр, площади Баб-эль-Хад и Махадж-Рияд и многих других общественные местах проходит карнавал, в котором принимают участие жители страны всех возрастов.

Музыкальные коллективы исполняют частушки и народные песни-кричалки, молодежь зажигает файеры и ездит на мотоциклах с флагами Марокко в руках. Празднования, скорее всего, будут проходить до утра, для марокканцев выход сборной в плей-офф — невероятное событие, которое они ждали больше 30 лет.

Массовые уличные гуляния и празднества проходят и в других городах страны: Касабланке, Танжере, Марракеше, Фесе, Агадире, Эс-Сувейре, Тетуане, Уджде, Эль-Джадиде, Мохаммедии.

Ранее сообщалось, что футбольные фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Нидерландах после победы своей команды на ЧМ-2022 в Катаре. В Амстердаме, Гааге и Роттердаме вспыхнули беспорядки и грабежи.