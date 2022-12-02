В Нидерландах футбольные фанаты сборной Марокко устроили беспорядки

Фото: Alessandro Di Marco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футбольные фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Нидерландах после победы своей команды на ЧМ-2022 в Катаре. В Амстердаме, Гааге и Роттердаме вспыхнули беспорядки и грабежи, сообщает местное издание AD.

Издание сообщает, что болельщики бегают по улицам, кидают в полицейских фейерверки и камни. Полиция перекрывает улицы и проводит жесткие задержания. Марокко в последнем матче обыграла Канаду со счетом 2:1. Команда во второй раз в истории сыграет в плей-офф.

До этого беспорядки проходили в Брюсселе в связи с победой сборной Марокко над сборной Бельгии. Бельгия заняла третье место в группе с Марокко, Хорватией и Канадой и отправляется домой.

Ранее сообщалось, что сборная Германии не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре. В 1/8 финала от группы E вышли команды Японии и Испании. Германия не вышла из группы на втором мундиале подряд, после того как в 2014-м команда выиграла чемпионат мира.