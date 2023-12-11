В Лондоне рассказали о санкционных планах после украинского конфликта Замминистра Гани: Лондон сохранит санкции против РФ после украинского конфликта

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После окончания конфликта на Украине власти Великобритании оставят в силе санкции, веденные в отношении России, заявила заместитель министра по делам бизнеса и торговли Соединенного Королевства Нусрат Гани. По ее словам, которые приводит ТАСС, Лондон не может допустить быстрого восстановления российских военных мощностей.

Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт, — сказала чиновница.

С начала проведения военной операции на Украине британское правительство внесло в санкционный список примерно 1800 российских граждан и юридических лиц, а также заморозило их активы на сумму свыше $23 млрд. Посол России в Великобритании Андрей Карелин заявил в эфире телеканала «Россия-24», что Лондон готовит очередной пакет антироссийских санкций.

[Великобритания] старается выдвинуть свой пакет санкций где-то за день, за полтора дня до того, как его в Евросоюзе одобрят. 12-й пакет сейчас где-то «плавает», не очень понятно, когда он родится. <...> Но сейчас появились опять сообщения, что какой-то новый «пакетик» формируется и здесь, — отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании создает специальное подразделение, в обязанности которого войдет борьба с компаниями, уклоняющимися от антироссийских санкций. Его сотрудники будут расследовать потенциальные нарушения, назначать штрафы и передавать дела в суд. Подразделение начнет работать в 2024 году.