В Лондоне назвали условие для саммита с Москвой

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о возможности саммита между Лондоном и Москвой. В интервью телеканалу Sky News он отметил, что встреча лидеров России и Британии Владимира Путина и Бориса Джонсона состоится, если Москва «прекратит злонамеренные действия».
Уоллес
Борис Джонсон, без сомнений, открыт к встречам с кем-либо, когда существует важный шаг, который нужно предпринять. Шаг на пути к нормализации отношений с Россией наверняка, мы надеемся, будет сделан, но это случится после определённых действий, — указал министр.
Он считает «благоприятным началом» женевский саммит РФ и США.
Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон резко осадил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за то, что тот попытался вернуть тему Brexit в повестку саммита «Большой семёрки» (G7). Это привело к ссоре двух политиков. Макрон возмутился, что Джонсон отвлекает страны Евросоюза от насущных проблем.