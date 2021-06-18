В Лондоне назвали условие для саммита с Москвой

https://static.news.ru/photo/aef6718a-d078-11eb-b7ea-96000091f725_660.jpg Бен Уоллес Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о возможности саммита между Лондоном и Москвой. В интервью телеканалу Sky News он отметил, что встреча лидеров России и Британии Владимира Путина и Бориса Джонсона состоится, если Москва «прекратит злонамеренные действия».

Уоллес подчеркнул , что такие действия всё ещё наблюдаются, поэтому о Путине в Британии будут судить «по его действиям».

Борис Джонсон, без сомнений, открыт к встречам с кем-либо, когда существует важный шаг, который нужно предпринять. Шаг на пути к нормализации отношений с Россией наверняка, мы надеемся, будет сделан, но это случится после определённых действий, — указал министр.

Он считает «благоприятным началом» женевский саммит РФ и США.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон резко осадил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за то, что тот попытался вернуть тему Brexit в повестку саммита «Большой семёрки» (G7). Это привело к ссоре двух политиков. Макрон возмутился, что Джонсон отвлекает страны Евросоюза от насущных проблем.