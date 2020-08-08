В Литве закрыли балтийские пляжи Клайпеды из-за загрязнения нефтью

https://static.news.ru/photo/982cbd98-da46-11ea-a2b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

В Литве закрыли балтийские пляжи Клайпеды. Причиной стало нефтяное загрязнение прибрежных вод.

В связи с загрязнением на городских пляжах поднят запрещающий купание красный флаг, — сообщило национальное радио LRT.

Нефтяное пятно было обнаружено 9 августа утром. По данным радиостанции, в районе загрязнения выставили около 150 м бонов, которые должны воспрепятствовать распространению нефтепродуктов. Отмечается, что ответственные инстанции выясняют, как они попали в акваторию.

Ранее следователи в Пермском крае завели уголовное дело из-за загрязнения реки Кама химическими веществами. По данным следствия, с 5 по 7 июля в реку Кама были сброшены химические вещества, что привело к превышению установленных нормативов вредного воздействия на окружающую среду, в том числе для водных биологических ресурсов, писал NEWS.ru.