В Литве 22 человека умерли после прививки от COVID с начала иммунизации

Литва поставила в известность Европейское агентство по лекарственным средствам о случаях смерти после вакцинации. С начала текущего года в стране было зарегистрировано 22 летальных исхода после прививки от коронавируса. Однако ни в одном из случаев связь между введением препарата и смертью человека не может быть ни подтверждена, ни опровергнута, сообщает ТАСС.

За весь период иммунизации поступили 22 уведомления о смерти людей после вакцинации, однако ни в одном из случаев связь между введением препарата от инфекции и кончиной человека не может быть ни подтверждена, ни опровергнута, — сказала представитель Государственной службы контроля над лекарственными препаратами Литвы Айсте Таутвидене.

По её словам, каждый случай рассматривается индивидуально, чтобы установить связь между возможными побочными реакциями на прививку и причиной смерти. Литва ставит в известность Европейское агентство по лекарственным средствам о каждом подобном случае смерти, отметила представитель ведомства. В свою очередь эксперты агентства изучают поступающие данные для установления потенциальных рисков вакцинации.

Всего с начала года в Литве было сделано более 3 млн прививок. После этого поступило 5,5 тысячи жалоб на нежелательные побочные эффекты. В конце 2020 года вакцинировать в республике начали сначала пожилых людей, а также медиков и социальных работников. В конце мая началась массовая вакцинация. Привиться могут все желающие, достигшие 16 лет.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе России была введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан. Соответствующее постановление подписано главным санврачом региона, сообщает Sitv.ru.