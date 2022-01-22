В Китае сообщили о прибытии в составе делегаций 72 инфицированных COVID-19

Среди прибывших в Китай для участия в Олимпийских играх в Пекине выявлено 72 человека, инфицированных коронавирусом. Они входят в состав иностранных делегаций, говорится в опубликованном в воскресенье, 23 января, заявлении оргкомитета. Всего на данный момент в страну прибыло свыше 2,5 тыс человек.

На сайте ведомства опубликован документ, в котором сказано , что в период с 00:00 4 января по 23:59 22 января по местному времени в страну прибыло 2 586 членов делегаций. В их числе 171 спортсмен и официальное лицо и 2 415 — «представители других заинтересованных сторон».

По итогам тестирования было обнаружено 72 инфицированных среди представителей других заинтересованных сторон. На данный момент времени среди атлетов и официальных лиц заражённых не выявлено.

Ранее сообщалось, что в три олимпийские деревни зимних Игр в Пекине начали заезжать первые делегации. К настоящему моменту прибыли представители свыше 20 делегаций, в том числе из Китая, США, Австралии, Канады, Финляндии и других стран. Официальное открытие олимпийских деревень состоится 27 января.

Спортивные соревнования будут проводиться на трёх ключевых площадках: в Пекине, в столичном уезде Яньцин и в городе Чжанцзякоу, расположенном в провинции Хэбэй.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпийские игры начнутся 4 марта и завершатся 13 марта.