Идея Украины заминировать Чёрное море для уничтожения ВМФ России сомнительна, так как ответная реакция Москвы может быть чревата для Киева крайне печальными последствиями. Об этом сообщил журналист китайского информационного портала Sohu. Так он прокомментировал идею директора НПК «Кливер» Оксаны Врублевской, которая предложила Киеву использовать мины для «массового уничтожения» российских кораблей в акватории Чёрного моря.

Сравнивая военный потенциал России и Украины, журналист отметил, что между ними «огромная разница». По словам автора, противостояние двух стран не ограничится одним лишь Чёрным морем, иначе зачем Украине стремиться в НАТО.

Так откуда же у Украины уверенность в том, что она сможет противостоять России? — говорится в сообщении.

Журналист выразил сомнения, что Киев всерьёз планирует атаковать российские суда. Он счёл слова о минировании Чёрного моря лишь как попытку «побряцать оружием».

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что в краткосрочной перспективе Россия может представлять собой более серьёзную угрозу, чем Китай. При этом Пекин остаётся для Вашингтона «задающей ритм угрозой».