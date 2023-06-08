В Киеве обокрали атташе посольства США

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Киеве обокрали атташе посольства США, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на источники в столичной полиции. По информации журналистов, у дипломата украли смартфон, кошелек и банковские карты. Отмечается, что сотрудник американской дипмиссии обратился с заявлением в правоохранительные органы. В посольстве США информацию пока не комментировали.

Атташе посольства США на Украине лишился айфона, кошелька и банковских карт. Как выяснилось позже, с одной из украденных карт были сняты $400, — сказано в публикации.

Позже стало известно, что на момент ограбления сотрудник дипмиссии находился в состоянии алкогольного опьянения.

31 мая в центре Москвы мужчина с автоматом и в медицинской маске ограбил автосервис. Похитителю удалось унести лишь шесть тысяч рублей из кассы. Нападение произошло в автосервисе на проспекте Мира. Изначально мужчина представился обычным покупателем, позднее он достал из своей дорожной сумки автомат, направил его на сотрудника техцентра и потребовал достать все деньги из кассы. После того как преступник получил деньги, он скрылся.