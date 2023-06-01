Мужчина с автоматом ограбил автосервис и попал на видео РЕН ТВ: в Москве мужчина с автоматом и в медицинской маске ограбил автосервис

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы мужчина с автоматом и в медицинской маске ограбил автосервис, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. По информации канала, похитителю удалось унести лишь шесть тысяч рублей из кассы. Преступника разыскивает полиция. В Сети появились кадры с места преступления.

Нападение произошло 31 мая в автосервисе на проспекте Мира. Изначально мужчина представился обычным покупателем, позднее он достал из своей дорожной сумки автомат, направил его на сотрудника техцентра и потребовал достать все деньги из кассы. После того как преступник получил шесть тысяч рублей, он скрылся.

Ранее сообщалось, что в фитнес-центре в Красноярске мужчина подошел к сотруднице на ресепшене и потребовал отдать ему все наличные деньги. Когда мужчину с пистолетом заметил другой посетитель, тот дважды выстрелил в потолок. После этого грабитель назвал произошедшее шуткой. Его пистолет оказался игрушечным.

До этого сообщалось, что неизвестный мужчина ограбил салон сотовой связи в Кировском районе Санкт-Петербурга. Забрав дневную выручку из кассы, он оставил испуганному продавцу несколько купюр «за неудобства». Видео с моментом ограбления было опубликовано в Сети.