В Казахстане задумались об эвакуации сотрудников посольства на Украине МИД Казахстана собирается полностью эвакуировать сотрудников посольства на Украине

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Посольство Республики Казахстан в Киеве

МИД Казахстана обсуждает вопрос полной эвакуации сотрудников посольства в Киеве. При этом речи о закрытии дипмиссии не идет, передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Айбека Смадиярова.

Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен. Эвакуация, скорее всего, будет полная, — цитирует его агентство.

В какой город могут быть эвакуированы сотрудники дипмиссии Казахстана, представитель МИД не уточнил.

Накануне посольство Казахстана в Киеве призвало сограждан, находящихся на территории Украины, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, прятаться в укрытиях и бомбоубежищах и по возможности покинуть страну. Тем, кто только собирается отправиться на Украину, в дипмиссии порекомендовали воздержаться от поездки.