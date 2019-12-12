https://static.news.ru/photo/d349d2ba-1cc5-11ea-9058-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Гид Скотт Бабкок стал первым человеком, оштрафованным в Канаде за нарушение дистанции по отношению к горбатому киту. Его обязали выплатить $2 тысячи. Также по решению суда мужчина два дня провёл на общественных работах.

Бабкок подобрался к морскому млекопитающему слишком близко — расстояние между ними составляло менее 100 м, хотя по закону дистанция должна составлять от 100 м. В случае с косатками и китами, которых сопровождают детёныши, она увеличивается до 200 м, отмечает CTV News .

B.C. man first person fined for getting too close to a whale https://t.co/yYAFbUleWd pic.twitter.com/zhzNSW8XOV — CTV News (@CTVNews) December 12, 2019

Ранее NEWS.ru писал, что в канадском заливе Святого Лаврентия пятилетнего кита освободили от рыболовных сетей, мешающих ему плыть. Операция по спасению заняла более 13 часов.