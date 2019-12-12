Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Гид Скотт Бабкок стал первым человеком, оштрафованным в Канаде за нарушение дистанции по отношению к горбатому киту. Его обязали выплатить $2 тысячи. Также по решению суда мужчина два дня провёл на общественных работах.

Бабкок подобрался к морскому млекопитающему слишком близко — расстояние между ними составляло менее 100 м, хотя по закону дистанция должна составлять от 100 м. В случае с косатками и китами, которых сопровождают детёныши, она увеличивается до 200 м, отмечает CTV News.

Ранее NEWS.ru писал, что в канадском заливе Святого Лаврентия пятилетнего кита освободили от рыболовных сетей, мешающих ему плыть. Операция по спасению заняла более 13 часов.

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