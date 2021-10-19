В Израиле сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса

Новая мутация коронавируса обнаружена в Израиле у 11-летнего ребёнка, вернувшегося из-за рубежа. Речь идёт о штамме AY.4.2, который, возможно, станет более заразным, чем штамм «дельта», сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Штамм AY.4.2, который ранее был обнаружен в нескольких европейских странах, был идентифицирован сегодня в Израиле у 11-летнего мальчика, который вернулся из-за границы и уже был протестирован в аэропорту Бен-Гурион, — отмечается в сообщении.

Мальчик после тестирования находится в изоляции, ни с кем не контактировал.

Вариант AY.4.2 называют причиной нового роста заболеваний COVID-19 в Великобритании. Его там уже фиксируют в 10% случаев заражения, а его доля в выявляемых заражениях быстро растёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новая вариация «дельта»-штамма коронавируса начала распространяться в Великобритании, рассказали учёный из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретт и директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу. Вариант AY.4.2 может быть на 10–15% заразнее обычного «дельта»-штамма. 19 октября они заявили, что пока он распространяется только в Великобритании.