Иран объявил о готовности создать ядерную бомбу Al Jazeera: Иран технически способен произвести ядерную бомбу

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В Иране появились технические средства, необходимые для создания ядерного оружия, заявил советник верховного лидера страны Камаль Харрази. По его словам, предпосылкой для этого стало обстоятельство, при котором Тегеран смог обогатить запасы урана на 60%, сообщает телеканал Al Jazeera. Тем не менее власти страны пока что не решили, нужно ли им создавать ядерную бомбу или нет.

За несколько дней мы смогли обогатить уран до 60%, и мы можем легко производить уран с обогащением до 90%, — заявил Харрази.

Ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали «Иерусалимскую декларацию об американо-израильском стратегическом партнерстве» для сдерживания «ядерного Ирана». Стороны договорились «использовать все элементы национальной мощи», чтобы не допустить появления у Тегерана ядерного вооружения.

Военный историк Евгений Норин заявил, что США могут нанести удар по Ирану при помощи своих ВМС и ВВС, корабли и самолеты которых вооружены крылатыми ракетами. Так эксперт прокомментировал обещание американского лидера Джо Байдена атаковать республику «при крайней необходимости» на фоне информации о скором получении Тегераном ядерного оружия.