https://static.news.ru/photo/049d9670-3211-11ea-93b8-fa163e074e61_660.jpg Адель Абдель Махди Фото: Adil Abdul Mahdi/facebook.com

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди заявил об угрозе «опустошительной тотальной войны». Политик предположил, что накал обстановки на Ближнем Востоке может привести не только к войне в его стране, но и к общемировому конфликту.

Как пишет Al Arabiya, по словам иракского премьера, перед нанесением удара по американским базам Тегеран оповестил Багдад о своих планах, конкретные цели при этом не назывались.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

27 декабря ракетному удару подверглась иракская военная база К1 в районе города Киркук. В результате погиб один американец, ещё несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения. 29 декабря США провели акцию возмездия, нанеся авиаудары по пяти объектам военизированной шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке. После этого сторонники движения начали штурм американского посольства в Багдаде.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Хорватия при этом вывела войска из Ирака и перебросила их в Кувейт. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО.

В ночь на 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по занятым американскими военными базам в Ираке. Ракеты класса «земля — земля» были выпущены по базе Айн аль-Асад и базе в Эрбиле. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны удар по военной базе США, но заявил, что Иран не стремится к войне.

Как писал NEWS.ru ранее, конгрессмен США Элиотт Энгел сообщил о том, что удары Ирана по американским базам могут стать началом полномасштабной войны. Демократ подчеркнул, что у войны могут быть ужасные последствия и этого не хочет никто.