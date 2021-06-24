В Индии зафиксировали первый случай смерти от штамма «дельта плюс»

Медики, работающие в индийском штате Мадхья-Прадеш, зафиксировали первый случай смерти пациента, заразившегося штаммом коронавирусной инфекции «дельта плюс». Об этом рассказал министр штата Вишвас Саранг, передаёт РИА Новости.

По имеющимся данным, ранее в Индии было выявлено 40 случаев заражения новым штаммом коронавируса. Эта мутация, как считают эксперты, отличается повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток лёгких, а также возможным снижением ответа на моноклональные антитела.

В штате Мадхья-Прадеш «дельтой плюс» заразились пять человек. Четверо пациентов получили вакцину и уже выздоровели.

Однако пациент, который не прошёл вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию, — подчеркнул Саранг.

Уточняется, что от «дельты плюс» умерла женщина. Она скончалась 23 мая. Её супруг также переболел коронавирусом, однако он успел получить обе дозы вакцины.

Ранее стало известно, что штамм коронавируса «дельта» обладает более высокой контагиозностью, чаще всего от него страдают россияне от 20 до 49 лет. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что в России уже выявлены случаи заражения британским и индийским штаммами. Последний преобладает в Москве, Нижегородской, Саратовской областях. Кроме того, в Санкт-Петербурге всё больше горожан заражаются именно этим штаммом.