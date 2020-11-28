В ходе беспорядков в Париже задержали более 40 человек

https://static.news.ru/photo/9076881e-31b6-11eb-85b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard via www.imago-images.de/Global Look Press

Число задержанных во время беспорядков в Париже из-за нового закона о безопасности возросло до 46. 23 полицейских получили ранения.

Было произведено 46 задержаний за насильственные действия в отношении правоохранительных органов, разрушения, ношение запрещённого оружия и так далее, — цитирует сообщение префектуры РИА Новости.

Ранее сообщалось о девяти задержанных. Кроме того, в ходе манифестации ранения получили как минимум 23 полицейских.

Беспорядки во Франции начались после того, как парламент страны принял закон «О глобальной безопасности». В 24-й статье документа говорится, что нельзя фотографировать и вести видеосъёмку стражей порядка. Нарушение этого пункта, если его признают вредоносным для сотрудника полиции, может караться штрафом в размере €45 тысяч или лишением свободы на один год.

В Париже в акциях протеста участвовали более 45 тысяч человек. Активисты жгли машины, забрасывали полицейских булыжниками и бутылками. Правоохранители применили слезоточивый газ и водомёты.

Как писал NEWS.ru, изначально демонстрация против нового закона была мирной, но позже к ней присоединились неизвестные в чёрной одежде.