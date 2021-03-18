В Грузии умерла медсестра после вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/5740bb56-8890-11eb-b0e7-96000091f725_660.jpg Фото: Tamuna Kulumbegashvili/Global Look Press

Грузинская медсестра, впавшая в кому после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, скончалась в больнице.

Подтверждаем информацию о смерти девушки. Она находилась в шоковом состоянии, — сообщили РИА Новости в Тбилисской больнице.

Ранее сообщалось, что 27-летняя медсестра после вакцинации препаратом AstraZeneca попала в реанимацию в городе Ахалцихе. Предположительно, у неё случился анафилактический шок. Позже её перевезли в клинику Тбилисси в тяжёлом состоянии.

Как писал NEWS.ru, накануне представители Университетского госпиталя шведской южной провинции Сконе сообщили о первом летальном случае, предположительно связанном с вакцинацией от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Умерла 60-летняя женщина, но связь между смертельным исходом и вакцинацией ещё не доказана.

В этот же день Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca. Связи между осложнениями, вызванными у привитых этим препаратом, и качеством вакцины выявлено не было. Таким образом, специалисты агентства пришли к выводу, что преимущества от использования этой вакцины перевешивают риски.

Вакцину AstraZeneca в данный момент используют в 46 странах мира, в трёх странах её планировали использовать, но пока воздержались, а 24 страны приостановили вакцинацию этим препаратом.