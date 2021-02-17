В Грузии суд арестовал главу партии Саакашвили

https://static.news.ru/photo/6977602c-7157-11eb-a27e-96000091f725_660.jpg Ника Мелия Фото: nacionalurimodzraoba/facebook.com

Тбилисский городской суд изменил меру пресечения на арест председателю партии «Единое национальное движение» Нике Мелии. Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в рамках дела о беспорядках на акциях протеста в июне 2019 года.

Суд решил удовлетворить ходатайство прокуратуры, — заявила судья, речь которой транслировали грузинские телекомпании.

Ранее Генпрокуратура страны обратилась в парламент с просьбой лишить Мелию депутатского мандата. Накануне парламент лишил его неприкосновенности. Надзорное ведомство также попросило дать возможность выступить на суде с ходатайством о взятии главы оппозиционной фракции под стражу, так как он отказался от выплаты залога в размере 40 тысяч лари (более $12 тысяч) по делу о беспорядках и попытке штурма здания парламента в 2019 году.

Уголовное дело против Мелии было возбуждено ещё в июне 2019 года. Тогда городской суд Тбилиси освободил политика под залог, обязав при этом носить электронный браслет. В ходе митинга оппозиции в ноябре прошлого года Мелия демонстративно снял браслет и выкинул его в толпу. Генпрокуратура попросила увеличить сумму залога, но депутат отказался выплачивать её, заявив о преследовании по политическим мотивам. Если Мелию признают виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Беспорядки в столице Грузии произошли в июне 2019 года. Сотни протестующих собрались перед зданием парламента в центре столицы, где проходила Межпарламентская ассамблея православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

Как сообщал NEWS.ru, экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в начале февраля заявил, что акции неповиновения в Грузии в связи с эпидемиологическими ограничениями были «первыми ласточками». По его словам, «обязательно нужно делать их в больших масштабах».