В Госдепе США рассказали про российское вторжение на Украину с севера
Госдеп США: Россия нападёт на Украину, прикрываясь совместными учениями с Белоруссией
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:10, 19 января 2022
Фото: Минобороны России / Facebook
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В Госдепартаменте США считают, что Россия может начать своё вторжение на Украину через Белоруссию в феврале, прикрываясь совместными военными учениями. Об этом в ходе телефонного брифинга рассказала представительница ведомства высокого ранга. Об этом сообщает ТАСС.
Это, конечно, вызывает опасения относительно того, что Россия может намереваться разместить силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера, — поделилась представительница Госдепа США.
Она отметила, что опасения также вызывает предстоящий референдум по изменению белорусской конституции. В Госдепартаменте считают, что это может привести к размещению ядерного оружия России на территории республики.
Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину в любой момент. Кризис, по её словам, создал президент России Владимир Путин, который собрал «сто тысяч российских военных вдоль границ Украины».
В числе этих тысяч пресс-секретарь упомянула военных, которых недавно перебросили в Белоруссию для совместных учений и «проведения дополнительных учений на восточной границе Украины».