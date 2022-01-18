В Госдепе США рассказали про российское вторжение на Украину с севера

В Госдепартаменте США считают, что Россия может начать своё вторжение на Украину через Белоруссию в феврале, прикрываясь совместными военными учениями. Об этом в ходе телефонного брифинга рассказала представительница ведомства высокого ранга. Об этом сообщает ТАСС.

Это, конечно, вызывает опасения относительно того, что Россия может намереваться разместить силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера, — поделилась представительница Госдепа США.

Она отметила, что опасения также вызывает предстоящий референдум по изменению белорусской конституции. В Госдепартаменте считают, что это может привести к размещению ядерного оружия России на территории республики.

Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину в любой момент. Кризис, по её словам, создал президент России Владимир Путин, который собрал «сто тысяч российских военных вдоль границ Украины».

В числе этих тысяч пресс-секретарь упомянула военных, которых недавно перебросили в Белоруссию для совместных учений и «проведения дополнительных учений на восточной границе Украины».