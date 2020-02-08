https://static.news.ru/photo/e72ffffa-4a35-11ea-991b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генконсульство РФ в Гонконге сообщило о двухнедельном карантине для пассажиров, которые прибывают с континентального Китая или посещали его в последние 14 дней.

Просьба быть внимательными при планировании поездок, — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

На данный момент в мире число заболевших новым типом пневмонии, вызванной вспышкой коронавируса в китайском городе Ухань, достигло 31 тыс. 520 человек. Жертвами заболевания, по последним данным, стали 638 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, в Северной Корее зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Жительница Пхеньяна, недавно побывавшая в Китае, привезла домой опасное заболевание.