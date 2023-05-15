В ГД выбрали подходящего для России президента Турции Депутат Новиков заявил, что Эрдоган является подходящим для РФ президентом Турции

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Среди двух оставшихся кандидатов в президенты Турции наиболее предпочтительным для России является кандидатура действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, Эрдоган подходит Москве в контексте выстраивания российско-турецких отношений.

Эрдоган выглядит для РФ предпочтительнее с позиции выстраивания российско-турецких отношений, но в мировой политике есть примеры, когда люди меняют свои подходы, точки зрения, поддаются определенным обстоятельствам. Самый яркий пример – Зеленский, который побеждал как анти-Порошенко, побеждал под абсолютно конструктивными лозунгами в пользу дружбы с Россией, русского мира, урегулирования ситуации на Донбассе, а оказался еще более агрессивным националистом в своем политическом поведении нежели его предшественник. Здесь могут быть нюансы, но на текущий момент, Эрдоган предпочтительнее, — отметил Новиков.

Депутат не удивился второму туру президентских выборов, так как в Турции насыщенная внутриполитическая жизнь. Новиков считает, что Эрдоган сумел набрать голоса за счет успехов во внешней политике, но экономические проблемы и нестабильность турецкой лиры сыграли не в его пользу.

В Турции есть своя насыщенная внутриполитическая жизнь, есть целый ряд политических партий со своими идеологическими платформами. У Эрдогана нет специального административного ресурса, чтобы скорректировать результаты выборов по итогам первого тура. Поэтому во втором туре сложно предугадать исход, — добавил Новиков.

Ранее сообщалось, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,34% голосов на выборах главы государства по итогам обработки 99,9% бюллетеней. Его оппонент, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу получил 44,99% голосов.

Третьему кандидату на пост президента Турции — Синану Огану, представляющему альянс АТА, — удалось заручиться поддержкой только 5,23% избирателей.