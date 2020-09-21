В ФРГ объяснили, почему не открывают уголовное дело по ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/2aacdc8c-fc77-11ea-837e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Германия не может начать уголовное расследование случившегося с Алексеем Навальным, поскольку инцидент имел место на территории другой страны.

Такое мнение высказала немецкая газета Sueddeutsche Zeitung. Издание отмечает, что обращение правительства по этому поводу было направлено в генеральную прокуратуру в Карлсруэ ещё до того, как канцлер Ангела Меркель рассказала о результатах исследования проб российского оппозиционера. У юристов спрашивали, мог ли бы кто-либо в Германии взяться за расследование, те в ответ лишь «покачали головой».

Издание считает, что немецкая юстиция могла бы подключиться к расследованию только в том случае, если бы состояние Навального резко ухудшилось. Тогда бы дело завела прокуратура Берлина, а не генеральная прокуратура в Карлсруэ.

Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок».

Ранее NEWS.ru сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг счёл инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным нарушением международного права. Представитель Альянса также призвал к «сильной международной реакции» на произошедшее во время выступления по видеосвязи на ежегодном форуме по трансатлантической безопасности в Вашингтоне.