В ФРГ объяснили, почему не открывают уголовное дело по ситуации с Навальным

Германия не может начать уголовное расследование случившегося с Алексеем Навальным, поскольку инцидент имел место на территории другой страны.
Такое мнение
Издание считает, что немецкая юстиция могла бы подключиться к расследованию только в том случае, если бы состояние Навального резко ухудшилось. Тогда бы дело завела прокуратура Берлина, а не генеральная прокуратура в Карлсруэ.
Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок».
Ранее NEWS.ru сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг счёл инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным нарушением международного права. Представитель Альянса также призвал к «сильной международной реакции» на произошедшее во время выступления по видеосвязи на ежегодном форуме по трансатлантической безопасности в Вашингтоне.
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