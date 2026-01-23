Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 12:16

В Европе заговорили о новой эпохе без опоры на США

Politico: Европа перешла Рубикон в вопросе сотрудничества с США

Встреча членов Европейского совета в Брюсселе Встреча членов Европейского совета в Брюсселе Фото: EU/XinHua/Global Look Press
Неформальная встреча членов Европейского совета в Брюсселе стала негласным сигналом о глубоком разрыве между прежним мировым порядком и формирующейся новой реальностью, сообщает Politico со ссылкой на источники. По данным издания, обсуждения на встрече отразили нарастающее понимание среди европейских лидеров, что сложившаяся после Второй мировой войны модель функционирования Запада больше не отвечает будущим вызовам.

Источники отмечают, что стремление Европы к большей самостоятельности формировалось на протяжении нескольких лет, начиная с первого президентского срока Дональда Трампа в 2017 году. Именно беспрецедентные заявления Трампа в адрес Гренландии стали неожиданным сигналом тревоги, подтолкнувшим европейских лидеров к шагам, которые еще несколько месяцев назад считались невозможными.

Это момент Рубикона. Это шоковая терапия. Европа не может вернуться к тому, что было раньше. Они (европейские лидеры. — NEWS.ru) говорят об этом уже несколько дней, — сказал собеседник издания.

Другой дипломат отметил, что наступает новая эра. Европа перестанет полагаться на США, как минимум в ближайшие три года, пока в Белом доме находится Дональд Трамп.

Ранее президент Сербии Александр Вучич отметил, что инициатива США по формированию Совета мира привела к дополнительному расколу в Европе. По его словам, большинство стран — членов Евросоюза пока воздержались от участия.

