В Британии заявили об окончании «золотой эры» дешёвой еды The Guardian: в Британии заявили об окончании «золотой эры» дешёвой еды

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Бывший руководитель второй по величине торговой сети в Великобритании Sainsbury’s, бизнесмен Джастин Кинг заявил, что в стране из-за инфляции на фоне санкций против России заканчивается «золотой век» дешёвой еды. Он добавил, что расходы на еду начнут расти, а семейный бюджет в Британии потребует корректировок. Он признал, что ретейлеры не смогут защитить покупателей от роста цен, пишет The Guardian.

Пожалуй, золотая эра позади. Мы никогда прежде не тратили на продукты меньше, чем сейчас. Поэтому я подозреваю, что расходы на еду в долгосрочной перспективе вырастут, — рассказал Кинг.

Эксперт также отметил, что жителям Британии придётся выставлять приоритеты в своих расходах из-за высокой инфляции.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что санкционная война Запада против ключевых держав приведёт к краху мировой экономики. По словам парламентария, антироссийские санкции уже привели к глобальной дестабилизации рынка продовольствия и энергоресурсов. Политик при этом назвал экономическую глобализацию «объективным феноменом», который США и страны «Большой семёрки» не в силах контролировать. Он отметил, что Западу в этом случае «не удастся спастись от этого обрушения».