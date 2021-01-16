В Бразилии регулятор отклонил запрос по вакцине «Спутник V»

Национальный регулятор по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) отклонил запрос о регистрации российской вакцины от коронавируса. РФПИ и компания Uniao Quimica хотели получить разрешение на экстренное применение «Спутника V».
Об отказе
В Anvisa отметили, что запрос возвращён, поскольку не соответствует минимальным критериям.
В то же время соседняя Аргентина получила уже вторую партию российской вакцины. Самолёт доставил в аэропорт Буэнос-Айреса 300 тысяч доз препарата. Поставка проводилась аргентинской авиакомпанией Aerolineas Argentinas.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первым главой африканского государства, сделавшим прививку от COVID-19 российским препаратом «Спутник V», стал президент Гвинеи Альфа Конде. Вместе с президентом вакцинировались несколько членов правительства и министр обороны Мохаммед Диане.