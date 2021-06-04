В Бразилии разрешили применение «Спутника V» при ряде условий

https://static.news.ru/photo/e8413044-c59a-11eb-8c87-96000091f725_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коллегиальный совет бразильского Национального агентства санитарного надзора Anvisa одобрил ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». При этом был утверждён ряд ограничений на её импорт и использование, сообщает РИА Новости.

За использование российской вакцины, которого добивались, в том числе, губернаторы шести штатов, проголосовало большинство руководителей Anvisa. Однако генеральный менеджер Anvisa по медикаментам и биологическим продуктам Густаву Мендеш Лима Сантош предупредил, что агентство не смогло подтвердить качество, эффективность и безопасность «Спутника V». Властям штатов, где намерены использовать вакцину, рекомендовано рассказать об этом общественности.

Ряд условий выставлен и разработчику вакцины. В частности, отправлять в Бразилию «Спутник V» можно будет лишь с производственных предприятий, проверенных регулятором.

Совет Anvisa на этом же заседании одобрил ввоз и экстренное применение в Бразилии индийской вакцины Covaxin.

Ранее стало известно, что запрос региональных правительств на импорт вакцины «Спутник V» в Бразилии уже рассматривали. В конце апреля регулятор отклонил его из-за «недостающей информации». Необходимые документы позже были переданы в Anvisa.