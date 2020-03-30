https://static.news.ru/photo/899dd106-72c0-11ea-b010-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сразу три случая заражения коронавирусом выявлены в Ботсване. Они стали первыми в стране, сообщил министр здравоохранения Лемоганг Квапе.

Все инфицированные проходят карантин, — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что все заразившиеся вернулись недавно из поездок в Таиланд и Великобританию.

Таким образом, Ботсвана стала 47-й страной Африки из 54, где был обнаружен коронавирус нового вида.

Первым заражённым коронавирусной инфекцией в ЮАР пациентом стал 38-летний мужчина, вернувшийся из путешествия по Италии. Он обратился к терапевту с жалобами на кашель, головную боль и с симптомами лихорадки, писал NEWS.ru.