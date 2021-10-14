В Бейруте при обстреле погибли участники демонстрации

Ливанский телеканал заявил о гибели двух людей во время демонстрации в районе Тайуни в Бейруте. Жители требуют отстранить главного судью по делу о взрыве в порту города в 2020 году Тарека Битара.

По данным издания, погибли 2 человека, ранены 12.

Как сообщается, военнослужащие требует гражданских покинуть улицу на месте стрельбы в Бейруте, предупредила, что откроет огонь по любому вооруженному, которого увидит на дороге.

Армия оцепила район, рассредоточившись по кварталам и на въездах в них. Начато патрулирование, а также поиски стрелявших с целью задержать их, — сообщили в пресс-службе армии.

Президент Ливана Мишель Аун созвал экстренное заседание Совбеза, куда пригласили главных силовиков страны. В соцсетях сторонники и противники властей обвиняют друг друга в провоцировании межконфессионального конфликта.

Ранее сообщалось, что Ливан полностью остался без электричества после остановки в стране двух крупнейших электростанций. Электростанции Аль-Захрани и Дейр-Аммар перестали работать из-за исчерпания запасов дизельного топлива. Производство энергии упало до уровня ниже 200 мегаватт. Такое положение дел связано с экономическим и, как следствие, топливным кризисом.