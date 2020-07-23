В Австрии осудили чеченца за терроризм и атаки на российских военных

https://static.news.ru/photo/41ff9dc4-cd20-11ea-b6f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Земельный суд Вены приговорил боевика из Чечни к 10 годам тюрьмы за терроризм и атаки на российских военных.

Как сообщает ТАСС, 32-летний выходец из Чечни был признан виновным в боевых действиях на стороне запрещённой в России террористической организации «Имарат Кавказ».

Австрийская прокуратура обвиняла подсудимого в участии в террористической организации в период с 2008 по 2013 год и попытке массового убийства посредством террористической атаки. Согласно обвинению, подсудимый был причастен к нападению на российское спецподразделение в 2014 году, при котором погибли четверо военнослужащих.

Отмечается, что в 2013 году подсудимый получил осколочные ранения рук и лица от взрыва мины. Родственники доставили его в Ингушетию, откуда он тайным путём был переправлен в Австрию, где позже подал документы на предоставление убежища. Австрийская полиция арестовала его после получения сведений о его террористической деятельности.

Ранее в австрийских изданиях появилась информация о том, что уроженец Чечни, называвший себя бывшим сотрудником министерства шариатской государственной безопасности республики Ичкерия, Мамихан Умаров застрелен выстрелом в голову. Убийца подкараулил жертву около торгового центра G3 на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин. Выстрел, оказавшийся смертельным, прозвучал в 19:30 по местному времени.

Известный как «Анзор из Вены» сепаратист ранее критиковал Рамзана Кадырова. Он также связывал покушения в Европе на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов с российскими спецслужбами.

Как писал NEWS.ru, полиция Австрии произвела второе задержание после убийства россиянина под Веной, рассказала представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.