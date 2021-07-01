В Аргентине выявили эффективность «Спутника V» против штаммов COVID-19

Исследование учёных доказало, что российская вакцина «Спутник V» эффективно действует против распространённых в Аргентине штаммов коронавируса. Об этом говорится в выводах исследования Proyecto PAIS (Аргентинский межведомственный проект геномики вируса SARS-CoV-2), биобанка инфекционных заболеваний BBEI, Института «Инбрис» и клинической больницы Хосе де Сан-Мартин, сообщает РИА Новости.
Никаких затруднений в нейтрализующей активности сывороток людей, вакцинированных «Спутником V», не наблюдалось, — отметили исследователи.
Они уточнили, что вакцина вызывает выработку антител против вариантов коронавируса «гамма» (Бразилия), «альфа» (Великобритания) и «лямбда» (Анды, Южная Америка). Наибольший эффект «Спутник V» показал в нейтрализации варианта «гамма».
Ранее стало известно, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» при защите от штамма «дельта» (Индия) снижается в 2,6 раза по сравнению с работой препарата против других мутаций. Об этом рассказал замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов. По его словам, защита иностранных препаратов при контакте с новой мутацией снижается в 3–5 раз.