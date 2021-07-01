В Аргентине выявили эффективность «Спутника V» против штаммов COVID-19

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Официальные рекомендации, принятые в Великобритании, включают очень ограниченный набор симптомов для предварительной диагностики COVID-19: лихорадка, кашель, потеря обоняния или вкуса. Британские учёные опубликовали статью в журнале The BMJ, в которой перечисляют более широкий набор признаков.

Авторы публикации считают, что их труд позволит выявлять больше случаев смертоносной инфекции на ранней стадии. Они предлагают учитывать не только официальные рекомендации и тесты ПЦР, но также комбинации признаков и...