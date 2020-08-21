В Амстердаме установили экологичные писсуары из конопли

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Компания GreenPee по согласованию с Советом Амстердама установила восемь писсуаров с наполнителем из конопли в центре нидерландской столицы. Сделано это, чтобы бороться с теми, кто любит выпить в пабах, а потом справить нужду на улице.

Как сообщает издание Dezeen, сейчас необходимость в общественных туалетах приобрела новую актуальность, так как Нидерланды сняли коронавирусные ограничения и в столицу хлынули туристы.

Новые писсуары представляют собой клумбу. Весь резервуар заполнен волокнами конопли. Мужчинам предлагается мочиться в специальные отверстия сбоку от саженцев. Уровень наполнения туалета определяет специальный датчик, который отправляет информацию на дисплей. После его опорожнения смесь мочи и конопли хотят использовать в качестве органических удобрений для городских парков, садов на крышах и городских ферм.

Муниципалитет начал сотрудничество с GreenPee в 2018 году. Именно тогда появились первые четыре писсуара. После их установки следов мочи на тротуарах стало в два раза меньше. Последние модели были скорректированы на основе отзывов пользователей первоначальных версий. Теперь у писсуаров больше возможностей для уединения. Компания также разработала специальную, более тонкую модель, которую можно разместить в узких переулках.

GreenPee также установила писсуары в голландских городах Флаардинген и Бекберген, а также в Мехелене и Генке в Бельгии. Разработчики отмечают экологичность своего изобретения: писсуары не нужно ополаскивать водой, мочу они превращают в удобрения и поддерживают экосистему города, очищая воздух и привлекая насекомых.

Ранее мэр Амстердама Фемке Халсема задумалась над сокращением числа кофешопов, где туристы могут купить и употребить ряд легализованных в стране наркотиков. Она хочет разгрузить центр города и привлечь внимание к достопримечательностям, которые обычно игнорируют гости столицы. Город ежегодно посещают в среднем около 17 миллионов туристов, что сопоставимо со всем населением Нидерландов и в 16 раз больше численности амстердамцев, писал NEWS.ru.