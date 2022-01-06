В Алма-Ате протестующие заблокировали две больницы

Вооружённые бандиты в Алма-Ате окружили две клинические больницы. Они не пропускают внутрь пациентов, даже прибывающих на каретах скорой помощи, а также медицинский персонал, передаёт местный телеканал «Хабар 24». Речь идёт о 1-й и 7-й клинических больницах.

Бандитские группировки, вооружённые огнестрельным оружием, окружили две крупные многопрофильные клинические больницы Алматы под номерами 1 и 7. Террористы не пропускают в больницы пациентов, которые прибывают на каретах скорой помощи, а также врачей и медицинский персонал, — рассказал телеканал.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране. В Казахстан 6 января направлен миротворческий контингент Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ), в состав которого входят российские военные.