https://static.news.ru/photo/63ac245e-cd69-11e9-9e66-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Ураган «Дориан, который настиг Багамы в воскресенье, 1 сентября, повлиял на жизни 20 миллионов человек в Соединённых Штатах. Ему была присвоена наивысшая (пятая) категория опасности. В настоящее время его ожидают у восточных берегов Флориды.

В Северной и Южной Каролине и в Джорджии действует режим чрезвычайного положения. В Южной Каролине и Джорджии была объявлена обязательная эвакуация.

Ураган будет продвигаться на опасно близком расстоянии от суши к восточному побережью Флориды в ночь на вторник, — сообщило руководство Национального центра ураганов.

На Багамах в результате урагана уровень воды превысил норму на семь метров, ветер достигал 290 км/ч. Жители были вынуждены прятаться в школах и церквях.

За воскресенье из-за «Дориана» было отменено около 336 авиарейсов. Всего было отменено 600 вылетов из аэропортов США, почти половина из них — в аэропортах Флориды, сообщает « Профиль ».

Как ранее писал News.ru, северная часть Багамских островов разрушил ураган «Дориан». В эпицентре удара стихии оказались острова Большой Багама и Абако.