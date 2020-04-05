Умер экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас

https://static.news.ru/photo/439c13d6-76c9-11ea-b973-fa163e074e61_660.jpg Фото: notibomba/twitter.com

Бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас скончался на 77-м году жизни в США.

Уточняется, что причиной смерти стала остановка сердечной деятельности. В течение последних двух лет Кальехас страдал онкологическим заболеванием крови, передаёт Tribuna.

Экс-президент, занимавший пост руководителя страны с 1990 по 1994 годы, ждал приговора суда, который должен был быть вынесен 5 мая. До 2015 года Кальехас был главой Федерации футбола Гондураса, но лишился поста из-за обвинений в коррупции и признал себя виновным в посредничестве при даче взятки, сообщает РИА Новости.

Lamentamos enormemente el fallecimiento del expresidente Rafael L. Callejas. Mi solidaridad con su esposa Norma Regina de Callejas, sus hijos y nietos. pic.twitter.com/NLB8yxx0Gx — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) April 4, 2020

Действующий президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес принёс соболезнования семье покойного.

Как писал NEWS.ru ранее, в Берлине в возрасте 97 лет ушёл из жизни экс-министр иностранных дел Германской Демократической Республики (ГДР) Оскар Фишер. Легендарный дипломат провёл свои последние дни в кругу семьи.