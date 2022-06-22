Украину опять пошлют за еэсовской морковкой Завтра в Брюсселе ЕС согласится на новый акт солидарности с Киевом и Кишиневом

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Кажется, все это уже было в 2014 году, когда Виктор Янукович вдруг вчитался в объемный текст договора об ассоциации с Европейским союзом и слегка затормозил его подписание. Что тут началось! Со времен саммитов на Лысой горе Киев не видел такого шабаша. Разгоряченную майданную публику было легко завести лозунгами типа «Краiна — це Эуропа» и обещаниями пенсий по европейскому образцу — не менее тысячи евро. Публика хотела в Европу и «кружевные трусики».

С тех пор «европейский выбор» и «европейский путь» стали словами-заклинаниями украинской власти. Под эти мантры миллионы жителей страны были вынуждены покинуть родной край в поисках источников выживания и низкоквалифицированного труда в вожделенной Европе, уровень жизни приблизился к африканскому, щедрое советское наследство, позволявшее первым незалежным лидерам сравнивать свою страну с Францией, оказалось промотанным.

И вот новый этап сливания с Европой в экстазе: завтра-послезавтра 27 стран — членов ЕС примут на своем саммите решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в Европейский союз. В старые политические меха, образно говоря, зальют новое вино, так дурманящее украинское продвинутое общество. Собственно, все понимают, что это просто красивый жест, которым Запад лишний раз демонстрирует свою солидарность с Украиной в ситуации, когда военные арсеналы, питающие войну до последнего украинца, сильно опустели.

Понятно, что далеко не все члены Европейского союза в восторге от такого шага, каким бы он ни казался символическим. В первую очередь недовольное ворчание раздавалось из стран — спонсоров ЕС: Дании, Нидерландов, Франции. Ведь в свое время по чисто политическим соображениям в Евросоюз были приняты восточноевропейские страны, спешно покинувшие социалистический Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Такой прием лег дополнительным тяжким бременем на коллективный бюджет развития Евросоюза. Но, как говорится, делать было нечего, надо было срочно и капитально оторвать бывшие страны народной демократии от России.

Более того, до последнего времени и Польша, и Прибалтика остаются на серьезной европейкой дотации. Счет давно идет на сотни миллиардов евро. А потому дотационные союзники уже были предупреждены о постепенном сведении такой помощи на нет. Особенно сейчас, в условиях надвигающейся глобальной экономической депрессии и ударов бумеранга антироссийских санкций. Плюс традиционно Южная Европа получает из общей казны больше, чем вносит в нее.

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Словом, проблем в Евросоюзе хватает. И понятно, что перспектива взять на свой кошт еще и Украину мало кого вдохновляет. Притом что показателен пример Турции, которая подала заявку на вступление в тогда еще Европейское сообщество в 1987 году, спустя 12 лет, в 1999 году, была признана полноправным кандидатом и, как говорится, европейский воз и ныне там. На пути в Анкару.

Теперь рядом с Северной Македонией в приемной ЕС будут томится и Украина с Молдавией, которую также решили на всякий случай обнадежить, чтобы реже поглядывала в сторону России и меньше беспокоилась по поводу оплаты газовых счетов, которые, впрочем, никуда не денутся.

Как стало известно, в штабе ЕС спешно, буквально на коленке, дорабатывают условия, которые Украине предстоит выполнить для вступления. Но ясно, что там вновь будут требования судебной реформы, эффективной борьбы с коррупцией, о ликвидации олигархата как класса. И — вишенка на торте — защита прав национальных меньшинств, которые Киев с особым усердием попирает.

Конечно, в команде Зеленского устроят праздник по поводу очередной перемоги. Видимо, отметят событие с таким же размахом, с каким только что праздновали приобщение к списку Форбс ближайших политических соратников Владимира Зеленского — новых миллиардеров Давида Арахамии и Андрея Ермака. Это к слову о коррупции в Незалежной.

А европейскую сказку можно долго сказывать. За это время в Карпатах можно вырубить последний лес, а на Полтавщине срезать последний чернозем для голландских теплиц.