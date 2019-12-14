Кандидат экономических наук Александр Хмелевский заявил, что в конце 2020 года курс доллара на Украине достигнет отметки в 50 гривен.
В настоящий момент этот показатель составляет 23,48 гривны.
Экономист также отметил, что падение валюты повлечёт за собой отток инвестиций из Украины. Хмелевский уверен, что низкая стоимость валюты понизит и обязанность Киева вернуть кредиторам около $5 млрд в 2020 году.
Как ранее писал NEWS.ru, руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
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