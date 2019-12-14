https://static.news.ru/photo/ab719e76-1ea0-11ea-b072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay.com

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский заявил, что в конце 2020 года курс доллара на Украине достигнет отметки в 50 гривен.

В настоящий момент этот показатель составляет 23,48 гривны.

Экономист также отметил, что падение валюты повлечёт за собой отток инвестиций из Украины. Хмелевский уверен, что низкая стоимость валюты понизит и обязанность Киева вернуть кредиторам около $5 млрд в 2020 году.

Как ранее писал NEWS.ru, руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.